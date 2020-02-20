النفط والغاز.. أهداف أردوغان من التدخل في ليبيا (فيديو)

اتهم الجيش الوطني الليبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصعيد الأزمة في طرابلس ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى العاصمة وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية، إن أردوغان مهتم بتصعيد الوضع من أجل الاستيلاء على الغاز والنفط الليبي.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي يخوض حربا ضد الإرهاب، ولا سلام في ظل وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرض ليبيا وتوعد بالرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار مضيفا أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع "محتل" أجنبي.



