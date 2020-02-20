الدولار يتراجع 5 قروش بالبنك الأهلي

سجل سعر الدولار تراجعًا خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل السعر بالبنك الأهلي المصري 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع.وسجل السعر ببنك الإسكندرية 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، وسجل السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك المصري لتنمية الصادرات، 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.