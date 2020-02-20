غادة عبدالرازق تطلب من جمهورها الدعاء لها

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بصورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وطلبت الفنانة غادة عبدالرازق من جمهورها الدعاء لها، حيث تقبل اليوم على عمل شاق جدًا، وتحتاج دعاء جمهورها، وظهرت من داخل حديقة منزلها، وهي ترتدي ملابس كاجوال، وعلقت قائلة: "صباح الخير يوم عمل شاق ادعولي".يذكر أن غادة عبدالرازق تشارك في المارثون الرمضاني لعام 2020، بمسلسل "سلطانة المعز".مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، دينا، محمد لطفي، محمود عبدالغني، محمد حاتم، طاهرة المطربة، محمود البزاوي، نسرين إمام، محمود الشرقاوي، كريم الأبنودي، وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل.