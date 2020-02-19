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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف نتائج التحقيق في وجود «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:53 م
شيشة
شيشة
نورهان عبدالرحمن
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فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقًا في واقعة وجود «شيشة» بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.

وأدانت التحقيقات كل من (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، والأستاذ (أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة، و(ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة في إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.

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