«التعليم» عن نشر صورة «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر: لصالح من؟

علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، على الأخبار المتداولة بوجود "شيشة" داخل إحدى المدارس في أكتوبر، والتي أثارت الجدل على السوشيال ميديا.وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن الشيشة كانت خاصة بالحارس الليلي في المدرسة، وقامت إحدى المعلمات بالمدرسة بتصويرها ونشرها على السوشيال ميديا.واستنكر حجازي، قيام المعلمة بنشر الصورة، متسائلًا لصالح من؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية بعيدًا عن السوشيال ميديا؟، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات وتقرر وقف مدير المدرسة والمعلمة التي قامت بتصوير الشيشة ونشرها على السوشيال ميديا، والحارس الليلي ومعلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة، مؤكدا أنهم سينالوا عقابا رادعا.