رضا البحراوي يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد إمام في «هوجان»

كشف الفنان الشعبي رضا البحراوي، تفاصيل تعاونه مع الفنان محمد عادل إمام، في أغنية "كسبنا إيه"، التي قدمت كتتر لمسلسل "هوجان"، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.وقال خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه تلقى اتصالا من مدير أعمال محمد إمام، وقال له إن محمد إمام يريد منه أغنية للمسلسل.وأضاف: "وافقت وسجلت الأغنية ولم أكن أتوقع أن يتم عرضها كتتر للمسلسل، وبعدها طلب مني تسجيل أغاني أخرى ووصل عددها إلى أربعة أو خمسة".وأكد أن محمد عادل إمام، شخصية بسيطة وتشبهنا، وأنه وقف معه في رمضان الماضي، ولم يكن يتوقع منه أن يطلبه للعمل معه.