سفير مصر في الصين: يوجد 39 مصريا في ووهان (فيديو)

قال الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، إن هناك 39 مصريًا لا زالوا متواجدين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، حيث تجمعنا بهم شبكة مترابطة عبر "الشات" للتواصل المستمر معهم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أننا نعمل في ظروف صعبة للغاية، لأن الحركة محدودة داخل الصين، لافتًا إلى أنه خلال عملية إجلاء المصريين السابقة واجهنا صعوبات غير عادية من قبل السلطات المختصة.وطمأن حجازي المشاهدين على المصريين المتواجدين في الصين، مشيرًا إلى عدم إصابة أي منهم بكورونا، معلقًا: "قلوبنا ودعواتنا معاهم.. لأنهم يعيشون في أكثر مدينة متأثرة بإجراءت صحية مشددة".