متحدث «البرلمان»: أصدرنا تشريعات اقتصادية لطمأنة المستثمرين

قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس منذ انعقاده في 2016 وهو يسرع في إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالمناخ الاقتصادي وأبرزها قانون الاستثمار وكذلك القوانين المرتبطة به.وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حينما ثبت أن هناك وجوب لإحداث تعديلات على قانون الاستثمار، أصدر تعديلات، وحينما وجد أن هناك حاجة للتشريعات المطمئنة لمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين عملنا ذلك من خلال قانون الصلح الواقي من الإفلاس والمرتبط بمجموعة كبيرة جدًا من رجال الأعمال والمستثمرين، والقانون الآخر هو تسهيل إجراءات استخراج المنشآت الصناعية".وتابع: "نسير في نفس الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة صناعية قوية تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن".