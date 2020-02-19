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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
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محمود البزاوي يدعم منى فاروق: رحم الله من ستر الذلة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:05 م
محمود البزاوي و منى
محمود البزاوي و منى فاروق
سناء إسماعيل
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أعلن الفنان محمود البزاوي تضامنه مع الفنانة منى فاروق، وذلك بعد كشفها مؤخرًا أنها أصبحت منبوذة في المجتمع ولا أحد يقبلها في أي عمل بعد خروجها من السجن وتهديدها بالانتحار.

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لأحد من البشر إلا لله.. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون )".

كانت الفنانة منى فاروق، عادت للظهور مرة أخرى، لكنها هذه المرة تهدد بالانتحار، حيث بثت فيديو لايف تكشف من خلاله أنها تفكر في الانتحار بعدما كشفت عن المعاناة التي تعيشها بعد واقعتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.

نبذ الناس والمجتمع
في رسالتها الأولى، قالت منى فاروق إنها تعيش منبوذة من الناس والمجتمع، لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، قائلة: "الجميع يبتعد عني".

وجودها في الإمارات
قالت منى فاروق: أتواجد حاليا في الإمارات، لا أستطيع العودة لمصر لأنني أخاف حتى من السير في الشوارع بسبب المضايقات: "غلطت وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر من الغلط اللي أنا عملته.. أنا بس الفرق بيني وبين ناس كتير إن ربنا سترهم وفضحني أنا.. وأنا راضية بحكمه وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفة".

سامحوني
وأضافت منى فاروق خلال الفيديو: "غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، هو مفيش حد بيغلط فيكم؟".
وحرص عدد من النجوم على مساندتها ومنهم الفنان شريف منير، والذي أكد أنها موهبة وأنه يتشرف بالعمل معها.

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