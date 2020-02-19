«كورونا» يصل إيران

أعلنت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الأربعاء، عن أول إصابتين بفيروس كورونا في إيران.وانتشر فيروس "كورونا" بالصين ليسجل 1749 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وفي وقت سابق، قالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي بالصين، على موقعها الإلكتروني، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية يوم الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرين.وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة.