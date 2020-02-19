5 خبراء مصريين بمؤتمر الطاقة والكهرباء في أفريقيا مارس المقبل

يشارك نخبة من خبراء الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة من مصر، في مؤتمر الطاقة والكهرباء في إفريقيا، في الفترة من 31 مارس حتى 1 أبريل المقبل في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، بحضور عدد من خبراء الطاقة علي مستوي القارة الأفريقية، حيث يهدف المؤتمر إلي تبادل الخبرات والنقاشات حول الأساسيات الملهمة القادرة على تغيير أساليب توليد الطاقة بالفعل وتشكيل الطريقة التي تولد بها الطاقة لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء إفريقيا.يمثل الخبراء المصريين المشاركين في مؤتمر الطاقة والكهرباء في أفريقيا كل من أحمد بدر، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة والكفاءة في الطاقة، المهندسة لمياء يوسف عبد الحكيم، رئيس الدراسات والقطاعات التصميمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، المهندسة مي محمد الحافظ علي حسن، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة، إبراهيم حراق كبير خبراء الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.