محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بـ 4 ساعات (فيديو)

كشف الفنان محمد منير، سرًا عن حياته الفنية وتعلقه بالغناء والذي أنساه حزنه على رحيل والدته.وقال خلال حواره مع الإعلامي عمر طاهر في برنامج "ريد بُل سر الكينج": "مفيش حد مبيحبش الغناء، إلى بيبيع لنا برتقال فى الشارع بيحب الغناء، المهندس بيحب الغناء، تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغنا، معرفش غنيت ايه، بس تداركت للحظة اني في حالة حزن، معرفش أغني، توقفت عن الغناء، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي الانسان كله، الانسان لا يعشق الا الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا".وأضاف: "أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغناء، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من أربع ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني".