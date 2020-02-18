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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية إسلامي يُحذر من الـ «بلاك فراي داي» (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:32 م
الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز
أحمد عبد الرازق
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قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن هناك عددا من المفاهيم والعادات المرفوضة تمامًا، والتي نتفوه بها دون وعي وإدراك لمعناها.

وحذر عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" من استخدام الكلمات بغير وعي مستشهدًا بالآية القرآنية: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، ضاربًا المثل بأحد المصطلحات الشائعة كـ "البلاك فراي داي" معلقًا "الغرب ابتدع هذا المصطلح والناس اتبعته، أستغفر الله العظيم هل يعني المصطلح أن الجمعة سوداء"، لافتًا إلى أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه ساعة إجابة وفيه تقوم الساعة.

وتابع: "من العادات الخاطئة، التنمر والسخرية من هيئة الناس" متسائلًا، "هل تعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟"، مشيرًا إلى أن الاستهزاء بالناس ليس من سمات المؤمن، إذ إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، مستشهدًا بالآية "ولقد كرمنا بني آدم".

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