ارتفاع عدد ضحايا انفجار دمشق إلى 5 مدنيين

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 5 مدنيين سوريين بجروح أحدهم إصابته بليغة، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بسوريا (سانا)، أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة انفجرت أثناء مرورها بالقرب من كراجات الانطلاق في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح أحدهم بحالة حرجة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.