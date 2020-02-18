رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جبهة الإنقاذ العراقية يبحث مع السفير المصري سبل تطوير العلاقات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:45 م
رئيس جبهة الإنقاذ
رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي مع سفير مصر لدى العراق علاء موسى، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات بين العراق ومصر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال النجيفي، خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، إن جبهة الإنقاذ والتنمية مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين، وترى أن أهداف تشكيل الجبهة المعلنة، والتي سبقت قيام التظاهرات الشعبية، تتفق تمامًا مع مطالب وأهداف الحراك الشعبي.

وأضاف أن الجبهة دعمت ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء، وفق شروط قوامها أن تكون حكومة مستقلة مع تلبية مطالب الشعب، والقضاء على الفساد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وإنجاز انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة، على أن يحدد موعدها بوضوح، فضلًا عن مطالب المدن المحررة التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية.

وأكد أن مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن الطائفية والحزبية الضيقة، وإعلاء قيمة المواطنة للعراقيين جميعًا، ودون ذلك ودون العمل على منح فرصة للتغيير، فالمستقبل يتضمن أزمات ليس من السهل تجاوزها.

وأوضح أن جبهة الإنقاذ والتنمية مع استقلالية وسيادة العراق، وهو هدف لا يمكن تجاوزه، لكن قرار إخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم فالعراق لا يزال مهددًا من الإرهاب والتدخلات الأجنبية، ويتعين أن يتم خروج القوات الأجنبية وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه، وعبر توافق وطني، ودون أن يدخل البلد في إشكالات هو في غنى عنها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

منذ أقل من ساعتين

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مدة بقاء كورونا على الأسطح الملوثة

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

«زوربا» و«كالينكو» بمهرجان أسوان للثقافة والفنون

غدًا.. أحمد سمير سعد يناقش «العقل والمادة» على «النيل الثقافية»

هكذا احتفت قصور الثقافة بـ «غرة رجب»

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسى