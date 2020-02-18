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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين مؤشرات بورصة السعودية بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:28 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وصعد المؤشر العام "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحا 0.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 7872.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية، نمو بنسبة 1.15% خاسرا 89.11 نقطة ليصل إلى مستوى 7665.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول في بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 15.6 مليون سهم بقيمة 381.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 82 شركة، فيما تراجعت 66 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.91%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.72%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4.57%، ثم ثوب الأصيل بنسبة 3.48%، فيما جاء سهم "اتحاد اتصالات" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.61%، ثم عطاء بنسبة 1.87%، ثم الفخارية بنسبة 1.64%.

وفى سياق آخر، تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث حققت الشركة في العام 2019م صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال سعودي للعام المالي 2018م، وذلك على الرغم من إطفاء الجزء المتبقي من رسوم التمويل السابق لمصرف الإنماء والتمويل المشترك بمبلغ 93 مليون ريال سعودي نتيجة لتوقيع اتفاقيات إعادة التمويل، وتسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الإمارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي.

ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح للعام 2019م إلى رفع إيراداتها بنسبة 13.4%، لتصل إلى 13.450 مليون ريال سعودي للعام 2019، مقارنة مع 11.865 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء وزيادة مبيعات البيانات ونمو نمو مبيعات قطاع الأعمال.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 18.5% ليصل إلى 7.800 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019، مقارنة مع 6.582 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى التحسن في الإيرادات وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 "IFRS16".

وتمكنت الشركة خلال العام 2019 من تحقيق الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)، ليصل إلى 4.947 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 4.531 مليون ريال سعودي للعام السابق بزيادة قدرها 9.2%، وهو أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) تحققه الشركة منذ ست سنوات، ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية عن العام 2018، الذي تم خلاله عكس المخصصات المتعلقة بالرسوم الحكومية، إضافة إلى تسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الإمارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي.

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 "IFRS16"، انخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة "EBITDA" بنسبة 4.7%، ليصل إلى 4،318 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام السابق.

واستقر هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة "EBITDA margin"، ليصل إلى 37% للعام الحالي بالمقارنة مع 38% للعام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2019 بنسبة 60.4% لتصل إلى 967 مليون ريال سعودي مقابل أرباح تشغيلية قدرها 603 ملايين ريال سعودي في العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.

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