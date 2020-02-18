«الضرائب»: إقرارات الأجور والمرتبات إلكترونيا تجريبيا في أبريل
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:08 ص
حسن كامل – راندا التونيطباعة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه استكمالا لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبية، سيتم تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيًا عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيا خلال شهر أبريل المقبل، للتأكد من نجاح التجربة تمهيدا لتقديمه بشكل إلزامي إلكترونيا خلال الفترة القادمة.
وأضاف عبدالقادر، أن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة أشهر، على أن تقدم جميع التسويات في نهاية العام، إلكترونيا أيضا.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg، للاستفادة بهذه الخدمة.
وتابع، أن الأشخاص الاعتبارية، شركات الأموال، وشركات الأشخاص، ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية شهر أبريل 2020، وكذلك يتم تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا من خلال موقع الخدمات الإلكترونية طبقا للقرار الوزاري 643 لسنة2019، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقيًا أو إلكترونيًا حتى نهاية شهر مارس 2020.
وأضاف عبدالقادر، أن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة أشهر، على أن تقدم جميع التسويات في نهاية العام، إلكترونيا أيضا.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg، للاستفادة بهذه الخدمة.
وتابع، أن الأشخاص الاعتبارية، شركات الأموال، وشركات الأشخاص، ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية شهر أبريل 2020، وكذلك يتم تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا من خلال موقع الخدمات الإلكترونية طبقا للقرار الوزاري 643 لسنة2019، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقيًا أو إلكترونيًا حتى نهاية شهر مارس 2020.