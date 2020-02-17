قنديل: الرئيس يعزز الصناعة الوطنية ويخوض طريق التقدم الحقيقى





قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الأعمال العام، والمراقب لاجتماعات الرئيس السيسي خلال شهر مضى يلاحظ أن الاجتماعات تتعلق بسؤال: من أين نبدا بإعادة إحياء الصناعة في مصر؟وأضاف «قنديل»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن التصنيع هو مفتاح الانتقال من التخلف إلى التقدم وإحلال الواردات وخلق مجتمع جديد.وأشار إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المصانع اليوم، يعزز الصناعة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا هو طريق التقدم الحقيقي.