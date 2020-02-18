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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإمارات توضح حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان فى السوبر (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، إن الفنان محمد رمضان له شعبية كبيرة في الإمارات، موجهًا له التحية.

وعما تردد عن إلغاء حفل «رمضان» لإحياء السوبر المصري المقام في الإمارات، قال العريفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «شائعات غير صحيحة، محمد رمضان له شعبية كبيرة عندنا، لكن المباريات لها طبيعة مختلفة، الوقت المسموح به 10 دقائق، ومحمد رمضان قليل في حقه 10 دقائق».

وتابع: «تعودنا في المباريات الكبيرة بيحصل شائعات من كل مكان، مثل التذاكر والفنانين، وأكثر من فنان طرح اسمه».

ولفت «العريفي» إلى أن تذاكر الأهلي بيعت بالكامل، أما تذاكر الزمالك بقي منها 30%، مردفًا: «الزمالك لم تكن نتائجه جيدة في الدوري، لكن بعدما حقق فوز كبير في السوبر الإفريقي بدأ بيع التذاكر في تزايد».

كان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في دولة الإمارات، وتتمثل في التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضي والفضائي للمباراة هي مسئولية الشركة بشكل مباشر، أما الأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين بدولة الإمارات هى أمور تخص الجانب الإماراتي.
 

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