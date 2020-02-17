قنديل يشيد بهدف وكالة الفضاء المصرية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إننا نحتاج إلى فكرة الربط الوثيق بين البحث العلمي وقطاع الصناعة فى مصر، لأن التطوير هو العنصر الجوهري لأي صناعة.وتطرق خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إلى احتفال وكالة الفضاء المصرية بيوم الفضاء المصري، وحديث رئيس الوكالة محمد المصري عن وجود هدف لإنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية فى مصر بمنحة من الحكومة الصينية، وحديثه عن أهداف وكالة الفضاء المصرية بإنشاء مركبة فضائية لاستكشاف سطح القمر.وثمن قنديل قيمة هذه التصريحات، مشيرًا إلى أننا لا ندرك بما فيه الكفاية لقيمة المشروعات الأساسية، وأننا نحتاج إلى إعادة تنظيم.