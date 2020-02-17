مصطفى كامل: «يوتيوب حقير وهاني شاكر مصمم يقول شريط عمرو دياب»

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين السابق، إنه وغيره من النجوم كبروا من خلال احترامهم للجهات المسئولة عن الإبداع، مشيرًا إلى أنه يرفض مصطلح «حرية الإبداع».وأضاف كامل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مفيش حرية إبداع، ولا حرية أبناء، لو تركت أولادي أضمن منين إنهم ميروحوش ديسكو؟".ولفت كامل إلى أن عالم "يوتيوب وفيسبوك"، لم يعرفه جيله، مردفًا: "هاني شاكر مصر في ألفاظه يقول شريط عمرو دياب، ودلوقتي مفيش شريط، بيقولوا ألبوم، لما بقول شريط عيالي بيعيبوا عليا".ووصف كامل "يوتيوب" بأنه اختراع حقير، تسبب في تراجع شركات الإنتاج عن الإنتاج للمطربين الكبار، لأنه بعد نصف ساعة من بيع ألبومه، يكون نزل مجانا على "يوتيوب".