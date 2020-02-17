صاحب تمثال القط الفرعونى: مصنوع من الورد والجنازير والتروس

قال الفنان التشكيلي عمار شيحة، صاحب تمثال ضخم على هيئة قط فرعوني، إنه صنع التمثال من قطع الخردة مثل «الورد والجنازير والتروس» ويبلغ وزنه نصف طن.وأضاف عمار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أنه اختار القط الفرعوني بالتحديد كنموذج لتمثاله، نظرًا لأن له مكانة كبيرة عن المصريين القدماء، ومع ذلك لا توجد منه أحجام كبيرة، وهذا ما لفت نظره.وتابع شيحة، أن صناعة التمثال استغرقت 30 يومًا، بمساعدة زميل له، حيث تعاونا فى جمع القطع اللازمة للتمثال وتشكيله، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة أخيرة متبقية وهى لون التمثال.وعن وجود التمثال أسفل أحد الكباري، أكد شيحة أنه المكان الوحيد الذى تمكن من الحصول على ترخيص به.