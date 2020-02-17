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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: وضع مكافحة تفشى وانتشار «كورونا» إيجابى بشكل عام

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:37 م
كورونا
كورونا
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أكدت المجموعة القيادية للحكومة المركزية الصينية حول مكافحة الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19)، أن الوضع بالنسبة لمكافحة تفشي وانتشار الفيروس أظهر اتجاهًا إيجابيًا بشكل عام، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الوضع في مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط البلاد) لا يزال معقدًا للغاية.

وذكرت المجموعة القيادية خلال اجتماع، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ، أن مراكز الفيروس لا تزال موجودة في (ووهان) ومقاطعة (هوبي) بوسط البلاد، وأن الوضع هناك معقد للغاية، ولا يمكن التخفيف من أعمال الوقاية والسيطرة في أماكن مختلفة، مؤكدة ضرورة مواصلة مدينة ووهان ومقاطعة هوبي توسيع نطاق توفير الأسرة والتحقيقات والدراسات المتعلقة بالفيروس.

وأضافت المجموعة، أنه وفقًا لاحتياجات العلاج الطبي، سترسل الدولة المزيد من الدعم الطبي، وتشجع على استخدام برامج العلاج والأدوية الفعالة سريريًا، وتقلل من تحويل المرضى المعتدلين إلى فئة المصابين بأمراض خطيرة.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، وصول خبراء أجانب من منظمة الصحة العالمية إلى بكين اليوم، بمن فيهم خبراء من الولايات المتحدة، حيث يزورون بكين ومقاطعتي (قوانجدونج) و(سيتشوان) لإجراء عمليات بحث وتفتيش مرتبطة بفيروس (كوفيد-19).

من جهتها، قالت "قوه يان هونج" المسئولة باللجنة الوطنية للصحة في الصين: إنه تم إرسال أكثر من 30 ألف فرد من العاملين بمجال الطب، للمساعدة في محاربة تفشي المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في "ووهان"، مشيرة إلى أن نحو 11 ألفًا من الأفراد الذين تم إرسالهم متخصصون في الرعاية المكثفة، بما يمثل نحو 10% من إجمالي عدد أطباء العناية المركزة في البلاد.

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