4 مارس.. محاكمة عاملين قتلا زميلهما في خلاف على محل بالنزهة

حددت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، جلسة ٤ مارس المقبل؛ لنظر محاكمة عاملين بالكهرباء متورطين بقتل زميلهما، بسبب خلافات مالية بينهم في أرباح عمل استثماري اشتركوا فيه بمنطقة النزهة.وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل شخص علي يد عاطل وكهربائى بسبب خلافات مالية بينهم بغرض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الخطف والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وقررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.وبينت التحقيقات أن المتهمين اشتركا مع المجني عليه في مشروع محل أسلاك وكابلات كهربائية وتصنيعها، ولكن المجني عليه امتنع عن دفع أرباحهما من المحل وأراد تصفيته دون علمهما فعقدا العزم على قتله.وجاء في مناظرة جثمان المجني عليه أن الجثة تعود لذكر في العقد الرابع من العمر، مصابا بإصابات ظاهرية في الجسم وأن سبب الوفاة طلق ناري في الرأس أسفر عن توقف أجهزة الجسم عن العمل.واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان حيث أكد ضابط مباحث النزهة أن المتهمين قتلا المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهم، وذلك باستدراج المجني عليه في شقة سكنية بحجة إنهاء الخلاف بينهما وأطلقوا عليه النيران من خلال أسلحة نارية، عبارة عن "فرد روسي" كان بحوزة أحدهما وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لصالح المتهم الأول، ثم أطلقا عليه النيران بسبب عدم إطاعتهما وتعديه عليهما بالسب.