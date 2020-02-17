حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 17 فبراير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعًا استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزنًا في خياراتك.عاطفيًا: المشاكل العائلية توتر علاقتك بالحبيب، فكن حذرًا ولا تطلب منه التغيير وأنت لست بحال أفضل.صحيًا: تقلد الآخرين في ما يقومون به من رياضات خفيفة وتحاول التفوق عليهم لإفادة صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.