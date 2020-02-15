«همسة».. نجارة مودرن تحمل لقب «أسطى»: «الست أقوى من 100 راجل»

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرا مصورا لقصة فتاة مصرية تدعى همسة صبحي، تعمل بمجال تصميم ونجارة غرف الأطفال، وتحمل لقب "أسطى".وقالت همسة صبحي، خلال التقرير، إنها عملت بشركات ديكور وحققت نجاحات بها، كما أن لديها خلفية جيدة في التعامل مع صناعة الأخشاب.وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها بعد الزواج في التوفيق بين عملها بالشركات ومنزلها، خاصة بعدما رزقت بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بدأت في التفكير في بديل؛ لكونها ملزمة بمتابعة حالة ابنتها الصحية مع أطباء وعمل جلسات علاج طبيعي لها، وفي نفس الوقت كانت تحلم بالاستمرار في العمل.وأشارت إلى أنها لا تؤمن بفكرة "الست والرجل" في العمل، وهذا جعل من تتعامل معهم لا يشعرون بخوف أو قلق، مؤكدة أن السيدة قادرة على القيام بأي شيء حال أرادت ذلك، وهو ما جعل إحدى صديقاتها تطلب منها تصميم دولاب بشكل معين وأكدت ثقتها في قدرتها على ذلك.وتابعت همسة: "الرجالة نجحوا في الطبخ ودا بتاع الستات، والست عندها قوة أكتر من 100 راجل".