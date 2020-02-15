«القومي للتغذية» يوضح أهمية المياه في تنقية الجسم والتخسيس

قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن المياه أهم آلية لتخليص الجسم من السموم لكونها تخفف تركيز الجلوكوز في الدم، كما أنها الحل لأمراض الكلى وغيرها من الأمراض.وأضاف أستاذ ورئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الاعتماد على المياه فقط لتنقية الجسم والتخسيس أمر هام، لافتًا إلى أن الإعتماد على شرب المياه فقط لمدة 4 أيام بدون تناول البروتين يعمل على تحليل عضلات الجسم.كما أوضح أستاذ ورئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن المواد الفطرية المتراكمة على بعض الأطعمة مثل الخبز والفول السوداني والبقوليات تعمل على تراكم السموم في الجسم، مشيرًا إلى أن السموم المتراكمة على الفطريات تكون سبب رئيسي في الإصابة بسرطان الكبد.وأوصى أستاذ ورئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من يريد تنقية الجسم من السموم، عليه باستخدام المياه فقط، لمدة لا تزيد عن 3 أيام يكتفي خلالها بشرب المياه فقط.كما حذر من الأنماط الغذائية وأنماط الحياة اليومية المتبعة، كاستخدام الهواتف والكمبيوتر ومواعيد النوم والاستيقاظ، لافتًا إلى أن هذه الأنماط سبب في تكون السموم في الجسم.