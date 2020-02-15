الصور الكاملة.. كواليس أقوى «ليلة حب» لـ ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور



شهد مسرح "كايرو شو"، مساء أمس الجمعة، واحدة من أقوى وأضخم حفلات عيد الحب من حيث التجهيزات والحضور.



وشارك في إحيائها سلطانة الطرب آمال ماهر وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس والنجم تامر عاشور، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وذلك داخل كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.



أحيا أولى فقرات الحفل تامر عاشور الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة المميزة منها "خيالي، حكايات، آخر مقابلة، أيام، ده حكاية، افترقنا، يا أهلا، قولوله سماح، محظوط، في بالي، مشوفناش، أنا راجع، وخلصانة الحكاية"، وغيرها وتفاعل معها الحضور.

شهد مسرح "كايرو شو"، مساء أمس الجمعة، واحدة من أقوى وأضخم حفلات عيد الحب من حيث التجهيزات والحضور.وشارك في إحيائها سلطانة الطرب آمال ماهر وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس والنجم تامر عاشور، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وذلك داخل كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.أحيا أولى فقرات الحفل تامر عاشور الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة المميزة منها "خيالي، حكايات، آخر مقابلة، أيام، ده حكاية، افترقنا، يا أهلا، قولوله سماح، محظوط، في بالي، مشوفناش، أنا راجع، وخلصانة الحكاية"، وغيرها وتفاعل معها الحضور.





وتمنى عاشور للجمهور أن يستمتع بأجمل ليلة حب مع النجمة آمال ماهر، ثم غادر المسرح لتنفرد به المطربة الكبيرة. بينما شهدت الوصلة الغنائية لسلطانة الطرب آمال ماهر العديد من المفاجآت والفقرات المثيرة التي خطفت أنظار وأسماع الجمهور من مختلف الجنسيات العربية بداية من صعودها على خشبة المسرح بفستان "روز" كان محل إعجاب الجميع ومرورًا بتقديمها ديو أغنية " "قالوا بالكتير" بمشاركة ملحنها المطرب تامر عاشور وحصد "الديو" عاصفة من التصفيق، بعدها وجهت التحية للشاعر نادر نور الذي وضع كلمات الأغنية.وتمنى عاشور للجمهور أن يستمتع بأجمل ليلة حب مع النجمة آمال ماهر، ثم غادر المسرح لتنفرد به المطربة الكبيرة.





وبناء على رغبات محبيها قدمت "اتقي ربنا فيا"،"سكة السلامة" حيث علقت قائلة رغم أنها "مش مناسبة لعيد الحب".



وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع من موجات التصفيق الحار قدمت أغنيتها الجديدة التي أعدتها خصيصًا لعيد الحب والتي تحمل عنوان "ماتيبنيش" بمشاركة عزف علي البيانو للموزع نادر حمدي وحرصت على توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وأنهت ليلة عيد الحب بأغنية "إديني فرصة". واستكملت سلطانة الطرب وصلتها الغنائية بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "حبيبي لو رسمته، أنا بداية بدايتك، رايح بيا فين، يا عيني عليكي يا طيبة، مالها، لو كان بخاطري، اعترف، وأيام ما تتعوضش".وبناء على رغبات محبيها قدمت "اتقي ربنا فيا"،"سكة السلامة" حيث علقت قائلة رغم أنها "مش مناسبة لعيد الحب".وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع من موجات التصفيق الحار قدمت أغنيتها الجديدة التي أعدتها خصيصًا لعيد الحب والتي تحمل عنوان "ماتيبنيش" بمشاركة عزف علي البيانو للموزع نادر حمدي وحرصت على توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وأنهت ليلة عيد الحب بأغنية "إديني فرصة".





وكان مسك ختام الحفل مع برنس الأغنية العربية ماجد المهندس الذي أعرب عن سعادته بوجوده في مصر التي يشتاق لها كثيرًا.



وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "عطشان يا برق السما، يا ليالي يا ليالي، يهزك الشوق، جفن الليل، أنا بالقوة نسيت، تناديك، وتصدق"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع من موجات التصفيق الحار قدمت أغنيتها الجديدة التي أعدتها خصيصًا لعيد الحب والتي تحمل عنوان "ماتيبنيش" بمشاركة عزف علي البيانو للموزع نادر حمدي وحرصت على توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وأنهت ليلة عيد الحب بأغنية "إديني فرصة".وكان مسك ختام الحفل مع برنس الأغنية العربية ماجد المهندس الذي أعرب عن سعادته بوجوده في مصر التي يشتاق لها كثيرًا.وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "عطشان يا برق السما، يا ليالي يا ليالي، يهزك الشوق، جفن الليل، أنا بالقوة نسيت، تناديك، وتصدق"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، والأمير أحمد بن سلطان، والملحن محمود خيامي، والملحن عمرو مصطفى، والشاعر خالد تاج، وخالد عز، وتامر حسين، ونادر حمدي، ومصطفي أبو دشيش، والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون. حمل الحفل لافتة "كامل العدد" وعنوان "ليلة حب" وقدم فقرات الحفل الإعلامية هبة البوصيري.وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، والأمير أحمد بن سلطان، والملحن محمود خيامي، والملحن عمرو مصطفى، والشاعر خالد تاج، وخالد عز، وتامر حسين، ونادر حمدي، ومصطفي أبو دشيش، والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

حفل عيد الحب في "كايرو شو" لسلطانة الطرب آمال ماهر والبرنس ماجد المهندس والنجم تامر عاشور من تنظيم زكي حسنين ومحمد زكي "بنش مارك" التي ساهمت في تنظيم أضخم حفلات موسم الرياض وجدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنظيم حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في العاصمة البريطانية لندن.