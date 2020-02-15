رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد غياب 12 عامًا.. كاظم الساهر يغني في مصر مارس المقبل

السبت 15/فبراير/2020 - 11:01 ص
كاظم الساهر
كاظم الساهر
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستعد الفنان الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم بمصر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد فترة غياب طويلة تخطت 12 عامًا، ليعود كاظم الساهر لجمهوره المصري منذ آخر حفلاته في مصر عام 2009 ضمن حفلات ليالي التليفزيون.

وقال مصدر لـ"الدستور" من داخل الشركة المنظمة للحفل، إن الشركة نجحت في التفاوض مع كاظم لإحياء حفل غنائي ضخم في مصر خلال شهر مارس المقبل بالتزامن مع أعياد الربيع، ولم تحدد الشركة حتى الآن تاريخ محدد في شهر مارس انتظارًا لانتهاء الساهر من ارتباطاته الفنية.
وكشف المصدر عن تفاصيل الحفل الذي سيكون الأضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه جار المفاضلة بين أكثر من مكان لإقامة الحفل، حيث ترغب الشركة في إقامة الحفل في مكان يتسع لجمهور ومحبي كاظم الساهر خاصة وأنه سيشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ومن المقرر أن تحدد الشركة أسعار التذاكر عقب تحديد مكان وتاريخ الحفل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجم كاظم الساهر كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا بالرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا بشكل كبير مع القيصر.

وطرح كاظم الساهر مؤخرًا نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن العراق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«ياما في الشارع مهمين».. كشكول مشرد يفضح سرا أخفته السنين (1)

منذ حوالي 17 ساعة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

مدحت منير بـ«القميص الكاروهات» في آفاق اشتراكية

«عرايس البحر» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى (صور)

الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى

23 دولة تشارك في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون