بعد غياب 12 عامًا.. كاظم الساهر يغني في مصر مارس المقبل

يستعد الفنان الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم بمصر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد فترة غياب طويلة تخطت 12 عامًا، ليعود كاظم الساهر لجمهوره المصري منذ آخر حفلاته في مصر عام 2009 ضمن حفلات ليالي التليفزيون.وقال مصدر لـ"الدستور" من داخل الشركة المنظمة للحفل، إن الشركة نجحت في التفاوض مع كاظم لإحياء حفل غنائي ضخم في مصر خلال شهر مارس المقبل بالتزامن مع أعياد الربيع، ولم تحدد الشركة حتى الآن تاريخ محدد في شهر مارس انتظارًا لانتهاء الساهر من ارتباطاته الفنية.وكشف المصدر عن تفاصيل الحفل الذي سيكون الأضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.وقال إنه جار المفاضلة بين أكثر من مكان لإقامة الحفل، حيث ترغب الشركة في إقامة الحفل في مكان يتسع لجمهور ومحبي كاظم الساهر خاصة وأنه سيشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ومن المقرر أن تحدد الشركة أسعار التذاكر عقب تحديد مكان وتاريخ الحفل خلال الفترة المقبلة.يذكر أن النجم كاظم الساهر كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا بالرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا بشكل كبير مع القيصر.وطرح كاظم الساهر مؤخرًا نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن العراق.