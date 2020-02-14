لحظة نزول الركاب من سفينة سياحية طاردتها لعنة كورونا فى كمبوديا

فرحة عارمة علت على أوجه السياح، بعد رسو سفينتهم على موانئ كمبوديا، اليوم الجمعة، وذلك بعد رفض 5 دول رسوها فيها خوفا من احتمال إصابة أحد ركابها بفيروس "كورونا"، مما اضطرها للبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين.وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يظهر تهليل الركاب فور نزولهم من السفينة، معربين عن فرحتهم للخروج من عرض البحر.ورست السفينة التي تقل 1455 راكبًا وطاقمًا من 802 فرد في سيهانوكفيل، مساء الخميس، بعد أن توقفت قبالة الشاطئ في الصباح الباكر للسماح لمسئولين كمبوديين باعتلائها، وأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية أو أعراض تشبه الإنفلونزا.وقالت وزارة الصحة فى كمبوديا إن الفحوص أثبتت عدم وجود أي إصابات على متن السفينة.ويجرى ترتيب رحلات طيران لمساعدة الركاب على العودة إلى بلادهم.ورفضت غوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند، استقبال السفينة، خوفًا من أن يكون أحد عليها حاملًا لفيروس "كورونا" الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص وأصاب نحو 60 ألفًا غالبيتهم العظمى في الصين.