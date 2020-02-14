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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة مداهمة منزل «داعشي» في روسيا والقبض عليه (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:03 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
أحلام عبدالرحمن
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عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو، للحظة مداهمة منزل خلية تمول تنظيم داعش الإرهابي، والقبض على أحد عناصر الخلية.

وأثناء إجراء تفتيش منزل عضو الخلية، تم مصادرة وسائل اتصال، ومواد ووثائق أخرى تثبت تورطه في نشاطات مخالفة للقانون.

وكان مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية قد أعلن إيقاف عنصر في خلية سرية، حولت لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي مبلغا يعادل نحو 400 ألف دولار.

وأوضح المكتب، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه خلال عمليات بحث وتحرٍ، أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية في روسيا، كشف الأمن الفيدرالي عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم.

وذكر البيان أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986، يقيم في مقاطعة موسكو.

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