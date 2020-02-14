وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يصلان الدقهلية (صور)

وصل منذ قليل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلى ديوان عام محافظة الدقهلية في إطار زيارتهم اليوم الجمعة للمحافظة.وكان فى استقبالهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوى، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.ومن المقرر أن يقوم مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بأداء صلاة الجمعة في مسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية.وكان المحافظ قد قام في بداية الشهر الحالى بإيقاد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري بجوار ديوان عام المحافظة في مدينة المنصورة إيذانًا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.وأكد المحافظ أن ذكرى العيد القومي للمحافظة منذ ما يقرب من ثمانية قرون، هي ذكرى انتصارات خالدة حققها الأجداد لمصر في حمايتها والدفاع عنها وأسر قائد الحملات لويس التاسع بدار ابن لقمان عام 1250، موجهًا التهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة العيد القومي.