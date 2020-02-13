النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء نيابة مرور بالقاهرة الجديدة

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرارًا حمل الرقم 290 لسنة 2020، والذي جاء في مادته الأولى، تنشأ نيابة مرور القاهرة الجديدة الجزئية، تتبع نيابة مرور القاهرة الكلية ويكون مقرها الطابق الأرضي بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي، الكائن جنوب مقابر المسلمين قسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بمحافظة القاهرة.كما نصت مادته الثانية علي أن تختص نيابة مرور القاهرة الجديدة الجزئية بقضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة أقسام شرطة (التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية).كما أصدر النائب العام قرارًا حمل الرقم 289 لسنة 2020، بنقل مقر نيابة مرور مدينة نصر الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية، إلى الطابق الثاني بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي الكائن جنوب مقابر المسلمين قسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بمحافظة القاهرة بدلًا من مقرها الحالي، علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 15 فبراير الجاري وعلي الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة والإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه.كما أصدر قرارًا حمل الرقم 287 2020، والذي جاء في مادته الأولي، نقل مقر نيابة مرور المعادي الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية، إلي الطابق الأول بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي الكائن جنوب مقابر المسلمين قسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بمحافظة القاهرة بدلًا من مقرها الحالي.