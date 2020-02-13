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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: تجب حماية حدود الاتحاد الأوروبى من الهجرة غير الشرعية

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:05 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أكدت النمسا، اليوم، على ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن وزير الداخلية كارل نيهمر سيتقدم بتعديلات لتطوير قانون مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى البلاد بنهاية العام الجاري.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية أجرى مباحثات مكثفة مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية يلفا جوهانسون لبحث آليات حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى الدور المحوري للنمسا في زيادة التعاون بين دول وسط أوروبا، وإيلائها أهمية كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر طريق غرب البلقان.

ولفت البيان إلى تحذير النمسا المتواصل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنها قد تلقت 200 ألف طلب لجوء منذ التدفق الجماعي للمهاجرين في عام 2015، ووافقت على نحو 100 ألف طلب في السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا لمنظومة العيش في البلاد في السنوات المقبلة.

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