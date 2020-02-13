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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

برلمانى: مصر أصبحت من أهم دول إفريقيا فى صناعات البترول

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:46 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للعالم كله أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا في مجالات صناعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك إشادة كبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا القطاع.

وقال عامر، فى بيان له، أصدره اليوم، إن "إيجبس 2020" أكد للمجتمع الدولى جدارة مصر بأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للطاقة، مشيدا بالتنظيم الرائع من الشباب المصرى الواعد داخل قطاع البترول، والذي أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى رهانه على قدرة الشباب المصرى فى تولى المواقع والمناصب القيادية فى مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة وفى مقدمتها قطاع البترول.

ووجه رئيس لجنة الصناعة، التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي كان حريصا كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإعطاء الفرصة الكاملة للشباب والمرأة في تولي المواقع والمناصب القيادية داخل قطاع البترول.

وتوقع عامر، أن يكون لـ"إيجبس 2020" آثاره الإيجابية والكبيرة في جذب الاستثمارات العالمية للعمل فى قطاع البترول والغاز المصرى، خاصة أن هذا المؤتمر سلط الضوء على الإنجازات المصرية في هذا القطاع، خلال السنوات الأربع الأخيرة، أمام العالم بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال، إضافة إلى صناعة البترول في مصر، خلال السنوات الأخيرة، شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من الرئيس السيسى شخصيا لهذا القطاع الواعد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثاً من خبراء الصناعة محلياً ودولياً و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

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