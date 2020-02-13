افتتاح معمل للغات والترجمة بـ«ألسن» جامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية الألسن تستعد لافتتاح معمل جديد للغات والترجمة، منوهة إلى أن الجامعة حريصة على الاهتمام بالنواحي العلمية والتطبيقية وتطوير المعامل بالكليات العلمية والنظرية، للحصول على خريج مميز لديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مثل هذه المعاملتخدم العملية التعليمية، وتنمي مهارات الطلاب والطالبات، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار دعم العملية التعليمية.فى حين أشار الدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن، أن المعمل الجديد مزود بالأجهزة السمعية والبصرية اللازمة للصوتيات والترجمة الفورية، بما يقوى الجانب العملى والتطبيقى لدى الطلاب .وأضاف عميد الكلية أن الطلاب والطالبات يستعدون للمشاركة في مؤتمر البحوث الطلابية المزمع عقده في العاشر من مارس القادم، تحت عنوان "الترجمة بين الواقع والمأمول"، حيث يترجم الطلبة كتبًا لمشاهير الأدباء، وكذلك أهم الكتب في المجالات العلمية، بما يثري الأنشطة والمشاركات الطلابية وينمي الجانب التطبيقي والعملي.