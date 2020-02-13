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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها الـ52.. وتوجه لها رسالة

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:22 ص
إليسا
إليسا
هدير شعراوي
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هنأت الفنانة إليسا، الفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلادها الـ52، الذي يوافق اليوم 13 فبراير، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وقالت إليسا: "أتمنى أن يعود الفرح الذي نشرتيه في الماضي إليك في هذا اليوم. أتمنى لك عيد ميلاد سعيد للغاية لأحد أجمل الناس الذين قابلتهم على الإطلاق. أتمنى أن تكون هذه السنة رائعة ومباركة.. أحبك".

يذكر أن أحلام شاركت بكونها عضو لجنة تحكيم في عدة برامج مسابقات، منها برنامج "ذا فويس، وأراب آيدول".

كما أثارت الفنانة أحلام حالة من الدهشة والجدل مؤخرًا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.
إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها الـ52.. وتوجه لها رسالة
إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها الـ52.. وتوجه لها رسالة

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