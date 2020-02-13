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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جامعة مصر» تنظم ورشة حول «المشروع القومي للمياه والطاقة»

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:29 ص
ورشة بجامعة مصر حول
ورشة بجامعة مصر حول المشروع القومي للمياه والطاقة
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تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وللمساهمة في إنتاج أبحاث تطبيقية تخدم المجتمع المحلي من خلال توفير المياه واستصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية، تنظم كلية الهندسة بالجامعة، الأربعاء 19 فبراير، ورشة عمل تحت عنوان «مشروع مصر القومي للمياه والطاقة» بالتنسيق مع جامعة زويل.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنَّ ورشة العمل تقام ضمن خطة بحثية تستهدف في المقام الأول تحويل جميع منتجات الجامعة البحثية إلى أنشطة تطبيقية لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الجامعة أصبحت بالفعل إحدى الجهات التي تكمل الخطة القومية للبحث العلمي لإنجاز مهمات محددة تخدم المجتمع البحثي في الجامعة والمجتمع المحلي المصري.

من جانبه، قال الدكتور باهر أبو ستيت، عميد كلية الهندسة، إن ورشة العمل سيتم خلالها مناقشة العديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والعمل على تطوير والتوسع في زراعة ملايين الأفدنة إلى جانب متابعة تصميم مشروع مصر القومي للمياه والطاقة وتحديد الجدوى الاقتصادية منه.

وأضاف أن ورشة العمل ستناقش أيضًا عدة أبحاث علمية تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية من المياه تعادل الكهرباء التي ينتجها السد العالي عدة مرات إلى جانب بحث كيفية توفير أكثر من 12 مليار متر مكعب مياه بسبب تبخر مياه بحيرة السد وذلك للمساهمة في استصلاح كثير من الأراضي والتوسع في زراعتها.

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