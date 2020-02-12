مدكور: مميزات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، لن يصيبهم بأي ضرر، حيث يعتقد البعض أنهم سيحرمون من الدعم حال تسجيل الرقم المحمول.وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال لم يقم المواطنون بتسجيل الرقم سيحرمون من بعض المميزات، مثل بعض التنويهات بصرف سلعة جديدة أو تخفيض بعض أسعار المنتجات، حيث ستصلهم هذه المعلومات عبر رسائل قصيرة يستقبلونها على هواتفهم المحمولة.وتابع أن المرأة لها حظ وافر، حيث ينص القانون على أن المرأة المعيلة والمطلقة والحاصلة على تكافل "كرامة" يحق لها استخراج بطاقة تموينية.