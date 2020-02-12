عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسجل للإرهابي عاصم عبد الماجد، يعترف فيه صراحة بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط.وقال الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أن هذا القاتل المدعو عاصم عبد الماجد يدعوه أنصاره بـ"أسد السنة" وهو حاليًا هارب في تركيا، وعليه من الله ما يستحق بحسب تعبيره.كما أذاع الديهي، مقطع فيديو آخر لعبد الماجد، وهو يحرض أتباعه في رابعة العدوية ضد الدولة والقتال ضد قوات الشرطة، معلقا: "هذا الرجل يحمل شذوذًا فكريًا".