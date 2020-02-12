رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

قال الدكتور أحمد عتمان، رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية والموجود حاليًا في حجر مرسى مطروح، إن المصريين الموجودين في الحجر الصحي يقضون الأيام بشكل رائع، وكل المتابعات الصحية تتم على مدار الساعة، والفرقة الطبية موجودة على مدار اليوم، مؤكدًا أن كل الدلائل جيدة، والجميع بصحة جيدة.ووجه عتمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رسالة للمصريين، قائلًا: "أنتهز هذه الفرصة لأقول لكل المصريين، إن الدولة تقدر تجيب أولادها من أي مكان، هذا أمر يجب أن يرسخ فى ذهن أي مصري، أن الدولة ستعيده من أي محنة في أي مكان في العالم".ولفت عتمان، إلى أنه تتبقى 5 أيام، على انتهاء الحجر الصحي للعائدين، مردفًا: "سيخرجون يوم الأحد أو الإثنين".وعن زيادة مدة حضانة الفيروس، قال عتمان، "إنها بعض الأقاويل التى تتردد لكن لم يصدر شىء من منظمة الصحة العالمية".