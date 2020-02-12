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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«واشنطن إجزامنير»: قوات الأسد قادرة على طرد أمريكا وتركيا من سوريا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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أكدت مجلة «واشنطن إجزامنير» الأمريكية، أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد قادرة على إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا عن البلاد.

وأوضحت المجلة أن الهجمات الروسية والسورية الفتاكة على القوات التركية في محافظة إدلب في شمال سوريا، تدفع الولايات المتحدة وتركيا إلى الوراء.

وأضافت أنه رغم العلاقات التركية الروسية، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يتردد لحظة في سحق الأتراك لطردهم من سوريا، حتى يتمكن الرئيس السوري من استعادة السيطرة على أراضيه.

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