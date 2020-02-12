«واشنطن إجزامنير»: قوات الأسد قادرة على طرد أمريكا وتركيا من سوريا

أكدت مجلة «واشنطن إجزامنير» الأمريكية، أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد قادرة على إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا عن البلاد.وأوضحت المجلة أن الهجمات الروسية والسورية الفتاكة على القوات التركية في محافظة إدلب في شمال سوريا، تدفع الولايات المتحدة وتركيا إلى الوراء.وأضافت أنه رغم العلاقات التركية الروسية، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يتردد لحظة في سحق الأتراك لطردهم من سوريا، حتى يتمكن الرئيس السوري من استعادة السيطرة على أراضيه.