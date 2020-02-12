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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطار يصطدم بسيارة نقل فى جنوب الأقصر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:19 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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اصطدم قطار قادم من محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بسيارة نقل بمدينة إسنا جنوب الأقصر مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات بالغة الخطورة.

بدأت أحداث الواقعة أثناء مرور القطار رقم ٩٧٧ القادم من أسوان والمتجه للقاهرة، وخلال مروره بقرية الحلة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، وهذا خلال محاولة قائد السيارة المرور عبر مزلقان غير شرعي.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بالغة الخطورة، وتم نقلهما لمستشفى إسنا لتلقي الرعاية الطبية المناسبة لحالتهما الصحية.

حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة بإشراف من المحامِ العام لنيابات الأقصر.

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