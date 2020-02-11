مدير أمن سوهاج يوزع الهدايا التذكارية على طلاب المدارس (صور)

زار اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يرافقه الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، مدرسة سوهاج الرسمية للغات.وداعب مدير الأمن طلاب المرحلة الإبتدائية، واستمع لهم عن مدى معرفتهم بأدوار رجال الشرطة التى يقومون بها.واختتم مدير الأمن زيارته بتوزيع الهدايا التذكارية والأدوات المدرسية على الطلاب، والمقدمة من وزارة الداخلية، من منطلق حرص الوزارة على دورها المجتمعي، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.شارك في الزيارة عطا الميمونى، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، ورانيا تمام، المشرف العام على المدارس التجريبية بسوهاج وممثلى العلاقات العامة بمديرتى الأمن والتربية والتعليمية.