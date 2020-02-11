رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسى سودانى عن تسليم البشير لـ«الجنائية الدولة»: لن يكون الأخير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:20 م
البشير
البشير
سميرة ابراهيم
طباعة
أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام هذه الهيئة القضائية، ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.

وعلق القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في تصريح لـ«الدستور» على الأمر، موضحا أنه جاء استجابة لأحد مطالب الثوار والسودانيين في مناطق النزوح وأن العدالة يجب أن تطبق، فالشارع السودانى طالب أن يحاكم البشير وزمرته ومن يمارسون القتل خارج القانون خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأضاف "هذا القرار يعتبر خطوة جيدة وأن القرار متفق عليه من جميع الأطراف السودانية وليس هناك مبرر أن يواجه أي شخص عسكري أو مدنى الشارع السوداني، وأن القرار جاء بناء على شعارات رفعها الثوار والشارع معه وأن المواطن السوداني هو الآمر والسيد فى جميع طلباته وأن تسليم البشير للمحكمة الدولية خطوة مهمة جدا".

وأوضح الشيخ، أنه من المتوقع التوقيع على "ميثاق روما" للسماح بنقل المجرمين إلى لاهاي، مؤكدا أن التوقيع يضيف تقديم الآخرين الموجودين في السودان غير الأسماء المحددة ويَتِيِحُ محاكمتهم مثلا التطهير العرقي الذي تم ممارسته بمنطقة دارفور وغيرها وهذا لا توجد نصوص ملزمة محكمة في القانون السوداني، وحدث تطهير عرقي في السودان المتعدد الأعراق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

منذ يوم

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

منذ ساعة و نصف

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ يوم

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

يوم الإبداع الفني لذوي الاحتياجات الخاصة يبهر جمهور أسيوط (صور)

«النفط ثروة وقوة».. محاضرة بثقافة الإسكندرية

«أروقة» تحتفى بـ«حبة برد» للشاعر علوان الجيلانى

26 فبراير.. توقيع كتاب مذكرات مصطفى الحفناوى بـ«ديوان الزمالك»