بلقيس فتحي تطرح «أرجوك» على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي فيديو كليب «أرجوك» عبر صفحتها الشخصية بموقع «يوتيوب».الأغنية من كلمات أحمد العلوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالواحد.وحملت الأغنية رسالة إنسانية كعادات فيديوهات بلقيس جاء فيها: «بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات».