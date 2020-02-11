الإمارات: نؤيد دعوات التهدئة مع إيران

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده "تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي"، حسبما أفادت به قناة العربية السعودية.وقال قرقاش إن "اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية"، مضيفًا أن "اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف".وتابع قرقاش: "لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية"، لافتًا إلى أن تدخل بلاده في اليمن "حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني".كانت إيران قد أعربت عن رغبتها في تسوية الخلافات مع الدول الخليجية؛ حيث قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، في تصريحات قبل أيام: "إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن".