أنصار المرشح البرلماني هشام بدوي يعتدون على مصور «صدى البلد» (فيديو)

اعتدى عدد من مؤيدي المرشح هشام بدوى، نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، جسديًا ولفظيًا على الزميل عمر خالد، المصور بموقع صدى البلد الإخباري، وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات.وقام مؤيدو هشام بدوى بخطف الهاتف المحمول منه، والاعتداء عليه بالضرب والسب، ما تسبب في تكسير الهاتف المحمول.واتخذ موقع صدى البلد الإجراءات القانونية، وأخطر الموقع نقابة الصحفيين واللجنة العليا للانتخابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.يذكر أن الانتخابات التكميلية لنواب الجيزة، في دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بالمحافظة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.