رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أنصار المرشح البرلماني هشام بدوي يعتدون على مصور «صدى البلد» (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:59 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
طباعة
اعتدى عدد من مؤيدي المرشح هشام بدوى، نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، جسديًا ولفظيًا على الزميل عمر خالد، المصور بموقع صدى البلد الإخباري، وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات.

وقام مؤيدو هشام بدوى بخطف الهاتف المحمول منه، والاعتداء عليه بالضرب والسب، ما تسبب في تكسير الهاتف المحمول.

واتخذ موقع صدى البلد الإجراءات القانونية، وأخطر الموقع نقابة الصحفيين واللجنة العليا للانتخابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن الانتخابات التكميلية لنواب الجيزة، في دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بالمحافظة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ حوالي 19 ساعة

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

منذ حوالي 21 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب فى سيناء برعاية تركيا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكشف تفاصيل اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية

الصور

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

مولود كل 17 ثانية.. ارتفاع عدد سكان مصر رسميًا لـ100 مليون

إنفوجراف

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الاشرار حائرون .. يفكرون .. يتسائلون في جنون .... ما الذي بينك وبين الله ياريس !
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
المزيد

الثقافة

القضاء يؤيد صحة إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«كتاب مصر»

«حواديت الأراجوز» يعود من جديد على متروبول

«يوميات فتاة تحت الاحتلال» جديد المترجم أحمد صلاح الدين

«سماء من سماوات» ترصد مآسي اجتماعية في الغربة