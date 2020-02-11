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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بإحياء تنظيم «الوايت نايتس»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس "ع.ع" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أُنشئت بالمخالفة لأحكام القانون، وإعادة إحياء تنظيم "الوايت نايتس".

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أُنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، من خلال إعادة إحياء نشاط رابطة "وايت نايتس".

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