أسباب منع لاعب الكاراتيه عمر إبراهيم من العلاج على نفقة الدولة

قال لاعب الكاراتيه عمر إبراهيم إنه لن يسافر لتلقي العلاج خارج مصر على نفقة الدولة، وأكد أن وزارة الصحة لم تتمكن من معالجته، ورفضوا أن يعالج على نفقة الدولة أو أن يعالج خارج مصر.أوضح اللاعب أنه يعاني من شلل دماغي، وضعف وتقلص عضلي بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف في الحركة، منذ أن تمت إصابته بـ"الصفرا" بعد ولادته بأسبوع، ولم يتم تغيير الدم، وارتفعت نسبة "الصفرا" بالدم.وأضاف أن وضعه الطبي في حالة إهمال طبي وحكومي، ولا يعالج في مصر حتى الآن، مطالبًا بضرورة تصعيد الموقف وإعادة فتح ملفه الطبي ودعمه لمعالجة وضعه الطبى سواء داخل القاهرة أو خارج مصر.